В ЦБ рассказали о новой схеме телефонного мошенничества
22 января 2021, 11:20[ «Аргументы Недели» ]Источник: ЦБ РФ
Банк России в пятницу, 22 января, предупредил россиян о новой схеме телефонного мошенничества, при которой злоумышленники представляются гражданам сотрудниками правоохранительных органов.
В сообщении регулятора уточняется, что телефонные мошенники сообщают, что они являются сотрудниками МВД или других правоохранительных органов, и заявляют, что в отношении человека возбуждено уголовное дело после заявления ЦБ РФ.
Таким образом злоумышленники пытаются получить у клиентов кредитных организаций их личные данные, реквизиты платежных карт, а также сведения о совершенных операциях, чтобы в будущем использовать полученную информацию для хищения средств со счетов граждан.
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