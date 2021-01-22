В ЦБ рассказали о новой схеме телефонного мошенничества

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22 января 2021, 11:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ЦБ РФ

смартфон, pixabay.com

Банк России в пятницу, 22 января, предупредил россиян о новой схеме телефонного мошенничества, при которой злоумышленники представляются гражданам сотрудниками правоохранительных органов.

В сообщении регулятора уточняется, что телефонные мошенники сообщают, что они являются сотрудниками МВД или других правоохранительных органов, и заявляют, что в отношении человека возбуждено уголовное дело после заявления ЦБ РФ.

Таким образом злоумышленники пытаются получить у клиентов кредитных организаций их личные данные, реквизиты платежных карт, а также сведения о совершенных операциях, чтобы в будущем использовать полученную информацию для хищения средств со счетов граждан.