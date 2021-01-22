«Я террорист, что ли?»: школьник повесил в классе портрет Навального и сразу же «побеседовал» с сотрудниками центра «Э»

Аргументы Недели → Общество 13+

22 января 2021, 12:37 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: из открытых источников

Девятиклассник из школы № 23 в Балашихе повесил в классе портрет Алексея Навального. А после этого мальчику пришлось выдержать непростой разговор с полицейскими, один из которых оказался сотрудником отдела по борьбе с экстремизмом.

Они расспрашивали парня о его политических взглядах и уверяли, что оппозиционер пытается заработать денег, а на митинги люди выходят за плату. Разговор длился около двух часов, и у парня хватило ума записать его на диктофон. И все это время он просил вызвать к нему родителей.

«Потом меня ещё где-то минут 20 там держали. Сказали, что ждём отца. Я говорю: «Когда он приедет?» А они: «Ну, мы с ним созвонились». Я звоню ему, а он говорит, что ему вообще никто не звонил. Говорю с ним на громкой связи, с психологом сижу, она с большими глазами сидит — как никто не мог позвонить? Там мужик, который ещё один подошел, — он представился сотрудником из отдела по борьбе с экстремизмом. Отцу он представился как сотрудник уголовного розыска. Короче, дичь полная. Экстремизм и школьник 15-летний. Я террорист, что ли?», - цитирует девятиклассника Baza.

Кстати, эта история делеко не единственная. Школьники в ТikTok выкладывают видео, на которых они снимают в классах портреты Путина и меняют их на фотографии Навального. Роскомнадзор уже потребовали от администрации китайской соцсети удалять подобные видео.