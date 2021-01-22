В России за сутки скончались 580 пациентов с COVID-19

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22 января 2021, 11:44 [ «Аргументы Недели» ]

тест на COVID-19, Xinhua

За прошедшие сутки на территории России скончались 580 пациентов с коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным оперштаба, в частности, за минувшие 24 часа, 72 пациента с коронавирусом нового типа скончались в Москве, 59 – в Санкт-Петербурге, 38 – в Московской области. В общей сложности с начала пандемии жертвами заболевания в России стали 12 831 человек.

Ранее сегодня стало известно, что за сутки в России зарегистрировали 21 513 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.