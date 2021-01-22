В России за сутки зарегистрировали 21 513 случаев заражения коронавирусом

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22 января 2021, 11:14 [ «Аргументы Недели» ]

пробирки, Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency

За минувшие сутки в России зарегистрировали 21 513 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом утром в пятницу сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Согласно последней информации оперативного штаба, с начала пандемии коронавируса нового типа на территории Российской Федерации выявили 3 677 352 случая заболевания.

Напомним, накануне стало известно, что губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о появлении в регионе электронных сертификатов привившихся от коронавирусной инфекции. По его словам, вышеуказанный документ будет давать гражданам ряд преимуществ.