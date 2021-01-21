ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Общество 13+

Пресс-секретаря Навального задержали в Москве

, 22:55 [ «Аргументы Недели» ]

Пресс-секретаря Навального задержали в Москве
Фото: Алексей Навальный, Nikolay Titov/globallookpress.com

Кира Ярмыш, пресс-секретарь российского оппозиционера Алексея Навального, сообщила о своем задержании в Москве. Соответствующее заявление появилось в четверг, 21 января, на ее странице в Twitter.

«Повезли в отдел», - написала девушка.

Ярмыш рассказала, что, по словам полицейских, на нее намерены составить два административных протокола по статье 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга) и 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

Также в четверг были задержаны сотрудник отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией (НКО, выполняющее функции иноагента) Георгий Албуров и юрист ФБК Любовь Соболь.

БА

Общество

Ресурс Sohu: российские корабли могут атаковать Японию ракетами в случае высадки ее десанта на Курилах

Ресурс Sohu: российские корабли могут атаковать Японию ракетами в случае высадки ее десанта на Курилах

Российские корабли могут атаковать Японию ракетами, если ее десант высадится на Курильских островах. Соответствующий прогноз содержится в материале, размещенном на страницах китайских сетевых СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью