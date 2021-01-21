Пресс-секретаря Навального задержали в Москве

Аргументы Недели → Общество 13+

21 января 2021, 22:55 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Алексей Навальный, Nikolay Titov/globallookpress.com

Кира Ярмыш, пресс-секретарь российского оппозиционера Алексея Навального, сообщила о своем задержании в Москве. Соответствующее заявление появилось в четверг, 21 января, на ее странице в Twitter.

«Повезли в отдел», - написала девушка.

Ярмыш рассказала, что, по словам полицейских, на нее намерены составить два административных протокола по статье 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга) и 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

Также в четверг были задержаны сотрудник отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией (НКО, выполняющее функции иноагента) Георгий Албуров и юрист ФБК Любовь Соболь.