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Кадыров потребовал от ООН и ОБСЕ выдать «этого шакала» Закаева чеченским властям

, 22:16 [ «Аргументы Недели» ]

Кадыров потребовал от ООН и ОБСЕ выдать «этого шакала» Закаева чеченским властям
Рамзан Кадыров. Фото: соцсети

Чеченский лидер Рамзан Кадыров потребовал от международных организаций выдачи террориста Ахмеда Закаева, который проживает сейчас в Великобритании, для совершения суда над ним.

Кадыров назвал Закаева в эфире ЧГТРК "Грозный" "террористом номер один". Он сообщил, что Ахмед Закаев назвал убитых накануне бандитов "лучшими из лучших представителей нашего народа". "Он поддерживает Имарат Кавказ (запрещенная в России террористическая организация), которые подчинились Иблисскому Государству. Выдайте нам этого шакала, мы будем судить его по всей строгости закона", - заявил Рамзан Кадыров.

В России Закаева обвиняют в совершении ряда тяжких преступлений: терроризм, убийства, похищения людей, организация вооруженного мятежа. Также его подозревают в организации убийства журналистки "Новой газеты" Анны Политковской.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о полной ликвидации бандподполья в республике.

НС

Общество

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