Глава ДУМ Равиль Гайнутдин считает, что из-за недостатка мечетей создается напряжение в среде мусульман РФ
21 января 2021, 19:29[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Мусульмане в России испытывают нехватку мечетей, это создает напряжение в сообществе верующих, заявил председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) и Совета муфтиев России (СМР) муфтий Равиль Гайнутдин.
Как рассказал муфтий, 35 тысячам прихожанам, которые пришли на молитву 1 января в соборную мечеть столицы, пришлось молиться на улице в снегу. По словам Гайнутдина, инфраструктура в Москве и других крупных городах - "мизер по отношению к растущей социальной энергии и духовным запросам мусульман".
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