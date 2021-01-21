ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Общество 13+

Глава ДУМ Равиль Гайнутдин считает, что из-за недостатка мечетей создается напряжение в среде мусульман РФ

, 19:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Глава ДУМ Равиль Гайнутдин считает, что из-за недостатка мечетей создается напряжение в среде мусульман РФ
соборная мечеть в Москве, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Мусульмане в России испытывают нехватку мечетей, это создает напряжение в сообществе верующих, заявил председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) и Совета муфтиев России (СМР) муфтий Равиль Гайнутдин.

Как рассказал муфтий, 35 тысячам прихожанам, которые пришли на молитву 1 января в соборную мечеть столицы, пришлось молиться на улице в снегу. По словам Гайнутдина, инфраструктура в Москве и других крупных городах - "мизер по отношению к растущей социальной энергии и духовным запросам мусульман".

Ранее стало известно, что новую мечеть в Грозном назовут в честь Рамзана Кадырова.

НС

Общество

Ресурс Sohu: российские корабли могут атаковать Японию ракетами в случае высадки ее десанта на Курилах

Ресурс Sohu: российские корабли могут атаковать Японию ракетами в случае высадки ее десанта на Курилах

Российские корабли могут атаковать Японию ракетами, если ее десант высадится на Курильских островах. Соответствующий прогноз содержится в материале, размещенном на страницах китайских сетевых СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью