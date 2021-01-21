Глава ДУМ Равиль Гайнутдин считает, что из-за недостатка мечетей создается напряжение в среде мусульман РФ

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21 января 2021, 19:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

соборная мечеть в Москве, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Мусульмане в России испытывают нехватку мечетей, это создает напряжение в сообществе верующих, заявил председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) и Совета муфтиев России (СМР) муфтий Равиль Гайнутдин.

Как рассказал муфтий, 35 тысячам прихожанам, которые пришли на молитву 1 января в соборную мечеть столицы, пришлось молиться на улице в снегу. По словам Гайнутдина, инфраструктура в Москве и других крупных городах - "мизер по отношению к растущей социальной энергии и духовным запросам мусульман".

Ранее стало известно, что новую мечеть в Грозном назовут в честь Рамзана Кадырова.