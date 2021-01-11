Новую мечеть в Грозном назовут в честь Рамзана Кадырова

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11 января 2021, 17:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Рамзан Кадыров. Фото: сайт главы ЧР

В Грозном заложили капсулу на месте будущего строительства мечети, которую назовут в честь действующего руководителя республики Рамзана Кадырова.

Мечеть будет построена в поселке Олимпийский в Грозном и рассчитана на 2 тыс. молящихся. В местных СМИ сообщается, что присвоить мечети имя Кадырова было решено вопреки желанию самого политика.

«Кадыров был категорически против этой идеи, однако общественность, духовенство и соратники главы сошлись в едином мнении, что на территории города Грозного должна быть святыня, носящая имя мусульманина, посвятившего всю свою жизнь служению народу, а также строительству огромного количества мечетей», – говорится в сообщении чеченской гостелерадиокомпании «Грозный».

Ранее Кадыров выразил благодарность Путину за высокую оценку его деятельности.