Александр Гордон госпитализирован

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21 января 2021, 18:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Комсомольская правда

Александр Гордон, фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Ведущего программы "Мужское/Женское" Александра Гордона сегодня экстренно забрали в больницу. У 56-летнего мужчины высокая температура, тест на коронавирус оказался положительным.

По словам приятеля Гордона, тот чувствует себя удовлетворительно, находится в обычной палате.

Летом стало известно, что Александр Гордон развелся с четвертой женой Нозанин Абдулвасиевой. 56-летний Гордон и 26-летняя Абдулвасиева прожили в браке шесть лет. Их сыновьям - Александру - пять лет, Федору - три года.