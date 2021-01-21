Александр Гордон госпитализирован

Ведущего программы "Мужское/Женское" Александра Гордона сегодня экстренно забрали в больницу. У 56-летнего мужчины высокая температура, тест на коронавирус оказался положительным.
По словам приятеля Гордона, тот чувствует себя удовлетворительно, находится в обычной палате.
Летом стало известно, что Александр Гордон развелся с четвертой женой Нозанин Абдулвасиевой. 56-летний Гордон и 26-летняя Абдулвасиева прожили в браке шесть лет. Их сыновьям - Александру - пять лет, Федору - три года.
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