Александр Гордон мирно развелся с четвертой женой 26-летней Нозанин Абдулвасиевой

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10 августа 2020, 17:29 [ «Аргументы Недели» ]

Нозанин Абдулвасиева, фото из соцсети

Телеведущий Александр Гордон развелся с четвертой женой Нозанин Абдулвасиевой. 56-летний Гордон и 26-летняя Абдулвасиева прожили в браке около шести лет. Их сыновьям - Александру - пять лет, Федору - три года. Теперь уже бывшие супруги развелись мирно.

Об алиментах и разделе совместно нажитого имущества Александр и Ноза договорились до суда. Пережили самоизоляцию и развелись. Развод оформили 17 июля в одном из участков мировых судей. В этот день Нозанин исполнилось 26 лет.

Многих телезрителей развод Гордона с молодой женой удивил. Пара никогда не говорила о трудностях в отношениях. Но весной молодая женщина обмолвилась в соцсетях: "Я офигела от такого интенсивного времяпровождения с детьми".

Развестить предложила именно она, - сообщает "Комсомольская правда".

Александр Гордон познакомился с Нозой Абдулвасиевой, когда ей было 20 лет, и она была студенткой ВГИКа. Бывшая жена телеведущего - внучка режиссера, заслуженного деятеля искусств России и Таджикистана, академика «Ники», члена правления Гильдии кинорежиссеров РФ Валерия Ахадова. Также и другие родственники Нозы связаны с киноискусством.