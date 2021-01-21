Путин заявил, что проблема роста цен требует дополнительного рассмотрения

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21 января 2021, 14:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Владимир Путин. Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что цены на продовольствие в России в 2020 году выросли заметно выше средней инфляции.

На совещании по экономическим вопросам глава государства отметил, что эта проблема требует дополнительного рассмотрения.

По словам Путина, инфляция в РФ в 2020 году составила 4,9%, в то время как цены, в первую очередь, на продовольственные товары, - на 6,7%. Он также подчеркнул, что «по некоторым скачок был значительным, заметным, в том числе из-за повышения мировых цен на продукты питания и ряда других факторов».

Российский лидер предложил в ближайшее время вернуться к этой теме и «подробно рассмотреть ее с учетом итогов января».

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что правительство постоянно мониторит ситуацию с ценами на сахар и подсолнечное масло.