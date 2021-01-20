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Абрамченко заявила, что правительство постоянно мониторит ситуацию с ценами на сахар и подсолнечное масло

, 10:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Абрамченко заявила, что правительство постоянно мониторит ситуацию с ценами на сахар и подсолнечное масло
Виктория Абрамченко. Фото: сайт правительства РФ

Участники соглашений по стоимости подсолнечного масла и сахара соблюдают взятые на себя обязательства. Об этом сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

Она также подчеркнула, что правительство постоянно мониторит ситуацию с ценами на эти продукты как в крупных торговых сетях, так и в магазинах у дома.

«На сегодняшний день все участники данных соглашений соглашения соблюдают», - сказала вице-премьер, напомнив, что 16 декабря 2020 года Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продтоваров подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло.

Ранее сообщалось, что цены на бензин начали расти на российских АЗС.

ДВа

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