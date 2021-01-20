Абрамченко заявила, что правительство постоянно мониторит ситуацию с ценами на сахар и подсолнечное масло
20 января 2021, 10:37[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Участники соглашений по стоимости подсолнечного масла и сахара соблюдают взятые на себя обязательства. Об этом сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
Она также подчеркнула, что правительство постоянно мониторит ситуацию с ценами на эти продукты как в крупных торговых сетях, так и в магазинах у дома.
«На сегодняшний день все участники данных соглашений соглашения соблюдают», - сказала вице-премьер, напомнив, что 16 декабря 2020 года Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продтоваров подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло.
Ранее сообщалось, что цены на бензин начали расти на российских АЗС.
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