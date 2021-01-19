Цены на бензин начали расти на российских АЗС

19 января 2021, 22:14[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
Розничные цены на бензин после новогодних каникул начали расти почти на всех российских АЗС России. По данным ЦДУ ТЭК, на неделе с 10 по 17 января автомобильное топливо дорожало во всех округах РФ. Максимальный рост цен на бензин отмечается в Ингушетии, Забайкальском крае и Сахалинской области - на 30 копеек за неделю.
В остальных регионах рост составлял до 24 копеек. В Москве стоимость бензина поднялась на 17 копеек (Аи-95 - 48,64 руб., Аи-92 - 44,02 руб.).
Однако в Тыве и Крыму бензин подешевел. Так Аи-92 в Тыве подешевел за неделю на 2,26 рубля, Аи-95 в Крыму - на 7 копеек.
В результате средние цены в России на бензин Аи-92 на прошлой неделе выросли на 5 копеек - до 44,03 руб./л. Стоимость Аи-95 выросла на 6 копеек - до 47,36 руб./л, летнего дизтоплива - на 1 копейку - до 49 руб./л.
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