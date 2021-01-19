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Цены на бензин начали расти на российских АЗС

, 22:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Цены на бензин начали расти на российских АЗС
ALEXEY BYCHKOV, globallookpress.com

Розничные цены на бензин после новогодних каникул начали расти почти на всех российских АЗС России. По данным ЦДУ ТЭК, на неделе с 10 по 17 января автомобильное топливо дорожало во всех округах РФ. Максимальный рост цен на бензин отмечается в Ингушетии, Забайкальском крае и Сахалинской области - на 30 копеек за неделю.

В остальных регионах рост составлял до 24 копеек. В Москве стоимость бензина поднялась на 17 копеек (Аи-95 - 48,64 руб., Аи-92 - 44,02 руб.).

Однако в Тыве и Крыму бензин подешевел. Так Аи-92 в Тыве подешевел за неделю на 2,26 рубля, Аи-95 в Крыму - на 7 копеек.

В результате средние цены в России на бензин Аи-92 на прошлой неделе выросли на 5 копеек - до 44,03 руб./л. Стоимость Аи-95 выросла на 6 копеек - до 47,36 руб./л, летнего дизтоплива - на 1 копейку - до 49 руб./л.

ИЧ

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