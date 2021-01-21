Верховный суд не запрещает повторять ошибки следствия в приговорах

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21 января 2021, 13:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ng.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Верховный суд (ВС) допустил возможность наличия схожих ошибок в приговоре и обвинительном заключении. По утверждению ВС, копирование ошибок в отсутствие других нарушений не является основанием для обжалования.

Известно, что в 2016 году пленум ВС запретил судьям списывать приговоры. Теперь же он уточнил свою позицию.

Адвокаты утверждают что, при составлении судьями вердиктов из материалов следствия, изучение доказательств в суде и доводы защиты теряют смысл.

ВС изучил жалобу потерпевшего по делу о мошенничестве, который указал, что обвиняемый получил три года и штраф 300 тыс. руб., однако в кассации приговор отменили. Дело направили на новое рассмотрение из-за того, что «в значительной части приговор фактически является копией данных из обвинительного заключения с сохранением стилистических оборотов и грамматических ошибок».

И ВС на это заметил, что дублирование обвинительного заключения в приговоре «не может являться единственным основанием для отмены». Принимая такого рода решение, нужно указать, каким образом схожесть стиля и повтор ошибок «лишили участников уголовного судопроизводства возможности реализовать гарантированные законом права на справедливое разбирательство или повлияли на юридическую оценку действий подсудимого».

Адвокат Александр Иноядов пояснил, что речь идет о таком распространенном явлении как «флэш-приговоры». Он считает, что такого рода судебные акты «наглядно демонстрируют грубейшее нарушение прав подсудимых на справедливое судебное разбирательство». Адвокат убежден, что игнорирование судьями результатов судебного следствия (а фактически искажение и подмена обстоятельств, установленных в ходе судебного следствия теми, которые пожелал ранее зафиксировать следователь или дознаватель), не только нарушают конституционные права граждан и подрывают авторитет судебной власти, но и не совместимы с самим понятием правосудия.

Глава AVG Company Алексей Гавришев отметил, что во времена повсеместного применения компьютерной техники резко возросли объемы подготавливаемых документов – это коснулось и обвинительных заключений, и приговоров судов. Никто не набирает тексты на печатных машинках и не перепечатывает их, файлы передаются по электронной почте и через различные носители.

«Очевидно, что и суды, взаимодействуя с прокуратурой, а прокуратура со следствием, обмениваются электронными образами различных процессуальных документов – и так происходит всегда без исключения», - отметил эксперт.

При этом некоторые из перекопированных ошибок могут стать причиной негативных последствий, считает Гавришев. По его словам, бывает, что в одни приговоры попадают тексты других обвинительных заключений или фамилии фигурантов и потерпевших из других дел. Встречаются также арифметические ошибки при исчислении ущерба.

Советник Федеральной палаты адвокатов РФ Нвер Гаспарян подчеркнул, что «приговор, дословно повторяющий обвинительное заключение, образует существенное нарушение уголовно-процессуального закона, означая, что судебное разбирательство по делу не отвечает требованиям справедливого правосудия, предусмотренным ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод».

«У нас председатель облсуда с целью предупреждения подобного копирования одно время требовал, чтобы в деле имелся собственноручно написанный судьей приговор», - вспоминает Адвокат Борис Золотухин.

По мнению управляющего партнера санкт-петербургского офиса КА Pen & Paper Алексея Добрынина, речь идет о подтверждении факта взаимного сотрудничества суда и обвинения. А такая «взаимопомощь» нарушает фундаментальные принципы независимости суда и равноправия сторон.