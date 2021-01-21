Слуцкий считает, что в Даугавпилсе или в Вентспилсе некому учиться и учить на латышском
21 января 2021, 13:18[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Председатель международного думского комитета Леонид Слуцкий заявил, что Латвия не подвергается критике Евросоюза за выборочную ратификацию важнейшего европейского документа, в то время как поведение России вызывает безосновательные нападки, в которых активно участвует и сама прибалтийская республика.
По словам парламентария, в Латвии с 2006 года действует дискриминационный закон об образовании, согласно которому не менее 60% предметов должны преподаваться на латышском языке.
«Кто будет учиться и учить на латышском в Даугавпилсе или в Вентспилсе, где 97% населения – русскоязычные?» – подчеркнул Слуцкий.
Он также отметил, что важнейшая рамочная конвенция национальных языков и языков меньшинств Совета Европы ратифицирована сеймом Латвии с изъятиями.
Ранее сообщалось, что новый министр здравоохранения Латвии решил вакцинировать всех медиков страны.
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