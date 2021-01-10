Новый министр здравоохранения Латвии решил вакцинировать всех медиков страны

Аргументы Недели → Общество 13+

10 января 2021, 21:20 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Министр здравоохранения Латвии Даниэль Павлюта, фото: соцсети

В Латвии новый министр здравоохранения Даниэль Павлютас решил, что вопрос с вакцинацией против коронавируса следует решать в ускоренном темпе. А иначе случится то, что случилось с предыдущим министром здравоохранения Илзе Винькеле – отставка. Итак, в Латвии началась добровольно-ускоренная вакцинация медиков.

«В настоящее время мы не используем возможности вакцинации на полную мощность, в холодильнике есть вакцины, но они не используются. Показатели вакцинации ниже, чем хотелось бы. Следовательно, необходимо дать возможность вакцинироваться и другим медикам, не только тем, кто работает с больными коронавирусом, и семейными врачами. Поэтому сегодня принято решение о том, что мы начинаем вакцинацию всех лиц, включенных в регистр медицинских работников», - заявил новый министр здравоохранения Латвии.

Разумеется, такой подход к делу очень понравился премьер-министру Латвии Кришьянису Кариньшу, который назвал действия нового министра «правильным и обоснованным».

Интересно, что правительство Латвии не устает пропагандировать вакцинацию, но само не спешить ее делать. Например, президент Латвии Эгил Левитс на днях заявил, что нужно подготовить четкий план, который предусматривает вакцинацию большей части населения. А вот сам президент Латвии пока не включает прививку от коронавируса в свои личные планы. Почему? Канцелярия президента Латвии, увы, не комментирует данный вопрос.