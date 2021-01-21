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Оперштаб: 21 877 новых случаев заражения COVID-19 выявлено в России за последние сутки

, 11:43 [ «Аргументы Недели» ]

Оперштаб: 21 877 новых случаев заражения COVID-19 выявлено в России за последние сутки
фото: pixabay.com

Оперативный штаб 21 января сообщил о 21 877 новых случаях заражения в России коронавирусной инфекцией COVID-19. Новые заболевшие люди появились во всех 85 регионах Российской Федерации. 

У 10,8% новых зараженных вирусом не наблюдается симптомов коронавируса.

В Москве суточный прирост заразившихся составил 3458 человек, в Санкт-Петербурге - 3112 человека.
За весь период пандемии коронавируса в нашей стране было выявлено 3 655 839 случаев ковида.
Умерли в России за последние 24 часа 612 человек, у которых был подтвержден ковид.
Выздоровели и выписаны за сутки 26 902 пациента.

За сутки в России скончались 612 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19. 

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