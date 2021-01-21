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За сутки в России скончались 612 человек с подтвержденным коронавирусом, наибольшее количество смертей в Петербурге

, 11:28 [ «Аргументы Недели» ]

За сутки в России скончались 612 человек с подтвержденным коронавирусом, наибольшее количество смертей в Петербурге
фото: pixabay.com

За сутки в России скончались 612 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19. Обновленные  данные по коронавирусу привел 21 января оперштаб. Наибольшее количество летальных исходов пациентов с ковидом - в Петербурге. В северной столице за последние 24 часа умерли 79 человек.

Количество смертей от ковида или последствий этой инфекции в нашей стране растет третий день подряд.
20 января оперштаб сообщал о 597 летальных исходах. 19 января за сутки было зафиксировано 586 смертей пациентом с ковидом. 

Всего за период пандемии от коронавируса в России скончались 67 832 человека с подтвержденным COVID-19.

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