За сутки в России скончались 612 человек с подтвержденным коронавирусом, наибольшее количество смертей в Петербурге
21 января 2021, 11:28[ «Аргументы Недели» ]
За сутки в России скончались 612 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19. Обновленные данные по коронавирусу привел 21 января оперштаб. Наибольшее количество летальных исходов пациентов с ковидом - в Петербурге. В северной столице за последние 24 часа умерли 79 человек.
Количество смертей от ковида или последствий этой инфекции в нашей стране растет третий день подряд. 20 января оперштаб сообщал о 597 летальных исходах. 19 января за сутки было зафиксировано 586 смертей пациентом с ковидом.
Всего за период пандемии от коронавируса в России скончались 67 832 человека с подтвержденным COVID-19.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.