Госдума призвала Европу осудить политику двойных стандартов в отношении мирных протестов

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21 января 2021, 11:14 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт ГД

Госдума приняла заявление об осуждении политики двойных стандартов и недопущении нарушения права на свободу мирных собраний в Европе.

В документе отмечается, что в последнее время в ряде европейских государств, в частности в Германии и во Франции, проходят массовые демонстрации. Граждане протестуют против мер, принятых в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции в их странах. При этом полиция грубо обращалась с демонстрантами - против митингующих применялись водометы и слезоточивый газ.

«Используя западную риторику, можно обвинить стражей порядка в непропорциональном применении силы и жестокости. В то же время власти Германии и Франции продолжают гневно клеймить действия белорусской милиции и оправдывать агрессивную толпу. Очевидно, в Берлине и Париже полагают, что одни и те же действия органов правопорядка в европейских государствах совершаются якобы во благо демократии, а в Белоруссии влекут за собой ее попрание», – говорится в тексте заявления.

Госдума призывает парламентариев и правительства европейских государств «продемонстрировать свою готовность придерживаться единых подходов к оценке подобных событий у себя в стране и за рубежом, а также в полной мере соблюдать право на свободу мирных собраний».

Ранее сообщалось, что депутаты ГД поднимут в ПАСЕ вопрос о притеснении русскоязычных граждан на Украине.