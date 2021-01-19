Депутаты ГД поднимут в ПАСЕ вопрос о притеснении русскоязычных граждан на Украине

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19 января 2021, 15:03 [ «Аргументы Недели» ]

Вячеслав Володин. Фото: сайт ГД

Госдума подготовит заявление по ситуации с притеснением русскоязычных граждан на Украине в связи с принятием нового закона. Соответствующее поручение дал спикер ГД Вячеслав Володин.

«Учитывая предстоящую поездку нашей делегации в ПАСЕ, поручим Петру Олеговичу Толстому, руководителю делегации Федерального Собрания РФ в ПАСЕ, поднять этот вопрос на площадке ПАСЕ с тем, чтобы наши коллеги, европейские парламентарии, обсудили вопрос, связанный с правами человека на Украине», — сказал председатель ГД.

По его мнению, то, что происходит на Украине с притеснением русскоязычного населения, – «это нарушение основополагающих прав».

Ранее Володин назвал избирательную систему США «архаичной».