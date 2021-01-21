Бастрыкин раскритиковал работу следственных органов в области защиты жилищных прав сирот
21 января 2021, 11:07[ «Аргументы Недели» ]
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин провел прием граждан, на котором обсуждалась тема защиты жилищных прав лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Глава Следкома жестко раскритиковал подчиненных в регионах за неисполнение поручений центрального аппарата Следственного комитета, сообщается на сайте ведомства.
В частности, в отношении руководителей следственных управлений СК России в Кемеровской и Курской областях назначены служебные проверки.
Ранее глава СКР призвал закрепить факт геноцида народов СССР в годы Великой Отечественной войны.
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