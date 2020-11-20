Глава СКР Быстрыкин призвал закрепить факт геноцида народов СССР в годы Великой Отечественной войны

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20 ноября 2020, 13:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото с сайта СКР

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, выступая 20 ноября на форуме, посвящённом 75-летию начала Нюрнбергского процесса, призвал закрепить факт геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Бастрыкин высказал мнение, «что одной из политических, правовых, нравственных задач форума является консолидация усилий в выработке единых позиций признания и сегодняшнего закрепления факта геноцида советского народа».

Глава СКР отметил, что закреплённые в уставе Нюрнбергского трибунала принципы и идеи имеют на сегодняшний день «животрепещущее и практическое значение».

На сайте СКР напоминается, что Нюрнбергский процесс осуществлял Международный военный трибунал, учрежденный в соответствии с Лондонским соглашением от 8 августа 1945 года между правительствами государств-союзников – СССР, США, Великобритании и Франции, к которому присоединились 19 других стран – членов Антигитлеровской коалиции. В ходе судебного разбирательства были предъявлены обвинения группе главных нацистских военных преступников. Процесс продолжался почти 11 месяцев. По его итогам трибунал признал практически всех подсудимых виновными в совершении преступлений против мира и человечности, участии в заговоре с целью их совершения.