Попова посоветовала переболевшим коронавирусом не спешить с вакцинацией
21 января 2021, 10:02[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что после вакцинации от коронавируса титр антител у нее остается на высоком уровне уже несколько месяцев.
Попова отметила, что привилась в сентябре, тем не менее, уровень антител сохраняется на высоком титре «вот уже который месяц», поэтому «прививка - это не страшно, это очень важно, это очень нужно, чтобы защитить себя и своих близких».
Главный санитарный врач РФ рекомендовала прививаться от коронавируса тем препаратом, который доступен, если у людей нет противопоказаний.
«Однако торопиться с вакцинацией тем, кто переболел, пока не нужно», – добавила Попова.
Ранее Попова заявила, что дату завершения пандемии COVID-19 сейчас никто не может назвать.
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