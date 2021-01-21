Попова посоветовала переболевшим коронавирусом не спешить с вакцинацией

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21 января 2021, 10:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Анна Попова. Фото: сайт Кремля

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что после вакцинации от коронавируса титр антител у нее остается на высоком уровне уже несколько месяцев.

Попова отметила, что привилась в сентябре, тем не менее, уровень антител сохраняется на высоком титре «вот уже который месяц», поэтому «прививка - это не страшно, это очень важно, это очень нужно, чтобы защитить себя и своих близких».

Главный санитарный врач РФ рекомендовала прививаться от коронавируса тем препаратом, который доступен, если у людей нет противопоказаний.

«Однако торопиться с вакцинацией тем, кто переболел, пока не нужно», – добавила Попова.

Ранее Попова заявила, что дату завершения пандемии COVID-19 сейчас никто не может назвать.