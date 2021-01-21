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Пайкин поддержал идею использовать «Катюшу» вместо гимна на Олимпиаде

, 09:23 [ «Аргументы Недели» ]

Пайкин поддержал идею использовать «Катюшу» вместо гимна на Олимпиаде
Борис Пайкин. Фото: сайт ГД РФ

Председатель думского комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин поддержал предложение комиссии спортсменов использовать на Олимпиаде в качестве гимна РФ песню «Катюша».

По словам парламентария, мелодия «Катюши» уже давно стала неофициальным гимном страны.

«Поддерживаю выбор спортсменов, которые предложили Олимпийскому комитету России использовать вместо гимна песню «Катюша». Это поистине народная песня, песня надежды. Ее знают во всех уголках земного шара, она уже почти сто лет ассоциируется с Россией», - сказал депутат.

Он также отметил, что для россиян - песня победы, верности своему долгу, часть национальной культуры, «песня, объединяющая поколения и континенты».

ДВа

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