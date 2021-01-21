В Госдуме предлагают вдвое увеличить срок скидки на штрафы за нарушение ПДД

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21 января 2021, 08:10 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт МВД

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил увеличить с 20 до 40 дней срок, в течение которого нарушитель ПДД может оплатить штраф со скидкой 50%.

Соответствующее письмо направлено главному госавтоинспектору России России Михаилу Черникову. Депутат отметил, что появление возможности оплатить половину суммы штрафа, с одной стороны, повысило собираемость штрафов, с другой – предоставило гражданам шанс сэкономить, сообщает RT.

Сухарев при этом отметил, что в сложных экономических условиях, вызванных пандемией, не всегда получается оперативно оплатить штраф в течение 20 дней, тем более что в этот срок входит и время, необходимое на доставку гражданину копии постановления почтой.

Ранее сообщалось, что сенатор Рукавишникова поддержала предложение лишать водителей прав за три грубых нарушения.