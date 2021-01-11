Рукавишникова поддержала предложение лишать водителей прав за три грубых нарушения
11 января 2021, 18:03[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Первый зампред профильного комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова считает оправданной норму о лишении водителей прав на срок до полутора лет за три грубых нарушения ПДД в течение года.
Так сенатор прокомментировала предложение Минюста и МВД об ужесточении наказания за грубые нарушения правил дорожного движения.
«Если не рублем, то иным серьезным наказанием злостных нарушителей, подвергающих опасности жизнь и здоровье других людей, например, лишением прав, нужно останавливать», – пояснила Рукавишникова.
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