Рукавишникова поддержала предложение лишать водителей прав за три грубых нарушения

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11 января 2021, 18:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Ирина Рукавишникова. Фото: сайт СФ

Первый зампред профильного комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова считает оправданной норму о лишении водителей прав на срок до полутора лет за три грубых нарушения ПДД в течение года.

Так сенатор прокомментировала предложение Минюста и МВД об ужесточении наказания за грубые нарушения правил дорожного движения.

«Если не рублем, то иным серьезным наказанием злостных нарушителей, подвергающих опасности жизнь и здоровье других людей, например, лишением прав, нужно останавливать», – пояснила Рукавишникова.