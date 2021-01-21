В Якутии 21 января зафиксировали минимальную температуру
21 января 2021, 08:01[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
На метеостанции Хабардино в Якутии утром 21 января была зафиксирована минимальная температура, которая опустилась до минус 58 градусов.
В региональном гидрометцентре отметили, что в Джалинде, Оленьке, Чернышевском, Нюрбе и Мирном температура опустилась ниже 50 градусов. По данным синоптиков, в ближайшие дни в большей части центральных температура днем составит до минус 53 градусов.
Из-за холодов в 401 школе региона были отменены занятия. В Минобрнауки Якутии сообщили, что более 4,5 тысяч школьников перешли на дистанционную форму обучения.
Ранее сообщалось, что школьников Кургана оставили дома из-за сильного мороза.
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