В Якутии 21 января зафиксировали минимальную температуру

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21 января 2021, 08:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Фото: сайт правительства Якутии

На метеостанции Хабардино в Якутии утром 21 января была зафиксирована минимальная температура, которая опустилась до минус 58 градусов.

В региональном гидрометцентре отметили, что в Джалинде, Оленьке, Чернышевском, Нюрбе и Мирном температура опустилась ниже 50 градусов. По данным синоптиков, в ближайшие дни в большей части центральных температура днем составит до минус 53 градусов.

Из-за холодов в 401 школе региона были отменены занятия. В Минобрнауки Якутии сообщили, что более 4,5 тысяч школьников перешли на дистанционную форму обучения.

Ранее сообщалось, что школьников Кургана оставили дома из-за сильного мороза.