Школьников Кургана оставили дома из-за сильного мороза

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14 января 2021, 07:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: oblast45

Фото: пресс-служба Минпросвещения РФ

В Кургане из-за низкой температуры воздуха отменили занятия в школах.

В городской мэрии приняли решение оставить школьников дома. Очно в городе занимаются ученики начального и старшего звена. Учащиеся с 5 по 8 классы пока что находится на дистанционке.

«Тем не менее, уроки педагоги проведут. Заниматься школьники будут дистанционно», – говорится в сообщении.

Сейчас в Кургане 33 градуса мороза.

Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют резкое похолодание в южных регионах России.