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Синоптики прогнозируют резкое похолодание в южных регионах России

, 07:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Синоптики прогнозируют резкое похолодание в южных регионах России
Фото: pixabay.com

В воскресенье на юг европейской части России придет резкое похолодание. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, температура будет ниже нормы на 5-10 градусов и коснется это двух федеральных округов – Южного и Северо-Кавказского.

«Температура в этот период будет опускаться до 12 градусов мороза ночью и до 6 градусов мороза днем», – отметил Вильфанд.

Ранее сообщалось, что снег впервые за десятки лет выпал в тропическом Лаосе.

ДВа

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