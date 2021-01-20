Глава СПЧ Валерий Фадеев о ковид-паспортах: «Речь идет фактически о дискриминации»

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20 января 2021, 16:10 [ «Аргументы Недели» ]

Валерий Фадеев, фото: АГН Москва/Global Look Press

Введение ковид-паспортов для привившихся людей может дискриминировать тех, кто не получил прививку от коронавируса. Так оценил эту инициативу руководитель президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

Фадеев подчеркнул, что тему ковид-паспортов активно обсуждают и в России, и в мире, но пока никто не объяснил, зачем их вводить, какие будут последствия, никем не предоставлены расчеты, что тем самым замедлится распространение COVID-19 или пойдет на спад смертность.

Глава СПЧ отметил, что речь идет о введении ограничений — на пересечение границ, передвижения, трудоустройства. "У нас четверть населения не может вакцинироваться по медпоказаниям (в том числе дети, беременные). Как, например, путешествовать семье, где есть ребенок, но он не может быть привит?", - спросил Фадеев на пресс-конференции, посвященной вопросу введения ковид-паспортов.

Геннадий Онищенко считает введение ковид-паспортов пустой тратой бюджетных денег.