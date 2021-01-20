Онищенко считает введение ковид-паспортов пустой тратой бюджетных денег

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20 января 2021, 15:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Взгляд

Геннадий Онищенко, фото: АГН Москва/Global Look Press

Ввод спецпаспортов – это пустая трата денег из бюджета, так как разглашение о перенесенных болезнях – личное дело каждого, а для подтверждения вакцинации нужна только справка, считает врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.

Медицинская форма, которую используют при проведении прививок, соответствует международным требованиям, ее знают во всем мире, так как она была заверена Всемирной организацией здравоохранения, рассказал Онищенко.

"Что касается записи о перенесенном заболевании, то это личное дело каждого гражданина, это нельзя обязать записывать куда-либо", - отметил бывший главный санитарный врач России.

Геннадий Онищенко поддержал идею включения в трудовой договор некоторых россиян пункта о необходимости вакцинироваться, в том числе сделать прививку от коронавирусной инфекции COVID-19.