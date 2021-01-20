Володин заявил, что у Госдумы нет данных о втором гражданстве у депутатов

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20 января 2021, 14:24 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт ГД

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал парламентариев не обвинять коллег, а собирать материалы и направлять их в профильный комитет.

Так спикер ГД прокомментировал заявление депутата фракции КПРФ Дениса Парфенова о наличии у части депутатов второго гражданства.

По словам Володина, «все названные фамилии изучили, направили запросы в федеральные органы», что было поручено сделать Комитету по безопасности и противодействию коррупции.

«У нас на сегодняшний день нет данных, что у депутатов есть второе гражданство», – заявил спикер ГД.

Об этом же заявил и председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

«Ни одного материала, подтверждающего доводы, эти яркие заявления, «изобличающие» депутатов ГД, не имеется. Мы сделали соответствующие запросы во все госструктуры, правоохранительные органы, которые могут этой информацией владеть, – МИД, СВР, ФСБ, МВД, прокуратуру. И получили из этих органов официальные ответы за подписью руководителей органов о том, что информации о наличии у депутатов – список прилагается – второго гражданства не имеется», – отметил Пискарев.

Ранее в Думе заявили, что не настаивают на внедрении ковид-паспортов в России.