Христиане, мусульмане – все переругались из-за моральности вакцинирования,

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20 января 2021, 13:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Независимая газета

Рождественская служба в доме престарелых в Германии. Фото: GlobalLook

Религиозные деятели никак не могут прийти к единому мнению, надо ли делать прививку от коронавируса. И это несмотря на то, что только в одной Италии от ковида умерло около 200 священнослужителей.

84-летний папа Римский Франциск и 93-летний Бедендикт XVI, которого тот сменил, - оба уже приняли первую дозу Pfizer. Действующий понтифик вообще заявил, что «не может найти объяснения самоубийственному отрицанию вакцин». По его мнению, это гораздо лучше, чем заболеть и заразить других. Вот только с главой Ватикана согласны далеко не все католики. Противников возмущает, что при испытаниях использовали клетки абортированных эмбрионов. Святому престолу пришлось даже опубликовать специальный документ - «Пояснение о моральной допустимости использования некоторых вакцин против COVID-19». Суть его примерно такова: ответственность лежит не на тех, кто принимает, а на тех, кто производит, так что не переживайте за духовность. И если уж безупречных вакцин в доступе нет, то морально допустимо использовать и эти.

В Ватикане стараются соблюдать все меры предосторожности.

В РПЦ не отстают. Пока неизвестно, будет ли прививаться патриарх Кирилл, но ковид-диссидентов он уже назвал глупыми и сравнил с неверующими в Бога.

А митрополит Иларион, отвечающий за внешние церковные связи, даже принял участие в клинических исследованиях «Спутника». Говорит, что вакцина – самое действенное на сегодня средство от страшной пандемии. Вот только представителям Московского патриархата не нравится возможное введение «паспорта вакцинированного» - уж больно, по их мнению, смахивает на какой-то апартеид. Людей, по сути, поделят на чистых и нечистых.

А по поводу использования эмбриональных клеток высказался эксперт комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей иеромонах Димитрий (Першин): «Тот аборт, повлекший смерть малыша, совершался не ради производства вакцины от коронавируса. Однако спустя много лет ученые использовали эти эмбриональные клетки в своих исследованиях. Это никак не оправдывает убийство детей на ранних стадиях развития, но и не лишает полученную вакцину ее защитных свойств».

Тем временем некоторые верующие противники прививки утверждают, что это «демоническая вакцина с человечиной», «печать антихриста», нас всех чипируют и будут контролировать с помощью 5G. И вообще, культ здоровья – это язычество.

Протест антипрививочников в Лондоне.

Мы уже писали, что мусульмане и иудеи переживают, что при производстве вакцин использовался желатин. Их успокаивают: свинину нельзя есть, а про инъекционный механизм введения никто ничего не говорил.

Несмотря на все эти споры, среди представителей всех религий много тех, кто напоминает, что в любом случае вакцинирование – дело добровольное и уж точно не относится к вопросам нравственного характера. Человек, изучив всю имеющуюся информацию, должен сам принять решение.