ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Христиане, мусульмане – все переругались из-за моральности вакцинирования, "ведь там и желатин, и клетки абортированных детей"

, 13:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Независимая газета

Христиане, мусульмане – все переругались из-за моральности вакцинирования,
Рождественская служба в доме престарелых в Германии. Фото: GlobalLook

Религиозные деятели никак не могут прийти к единому мнению, надо ли делать прививку от коронавируса. И это несмотря на то, что только в одной Италии от ковида умерло около 200 священнослужителей.

84-летний папа Римский Франциск и 93-летний Бедендикт XVI, которого тот сменил, - оба уже приняли первую дозу Pfizer. Действующий понтифик вообще заявил, что «не может найти объяснения самоубийственному отрицанию вакцин». По его мнению, это гораздо лучше, чем заболеть и заразить других. Вот только с главой Ватикана согласны далеко не все католики. Противников возмущает, что при испытаниях использовали клетки абортированных эмбрионов. Святому престолу пришлось даже опубликовать специальный документ - «Пояснение о моральной допустимости использования некоторых вакцин против COVID-19». Суть его примерно такова: ответственность лежит не на тех, кто принимает, а на тех, кто производит, так что не переживайте за духовность. И если уж безупречных вакцин в доступе нет, то морально допустимо использовать и эти.

В Ватикане стараются соблюдать все меры предосторожности.
В Ватикане стараются соблюдать все меры предосторожности.

В РПЦ не отстают. Пока неизвестно, будет ли прививаться патриарх Кирилл, но ковид-диссидентов он уже назвал глупыми и сравнил с неверующими в Бога.

А митрополит Иларион, отвечающий за внешние церковные связи, даже принял участие в клинических исследованиях «Спутника». Говорит, что вакцина – самое действенное на сегодня средство от страшной пандемии. Вот только представителям Московского патриархата не нравится возможное введение «паспорта вакцинированного» - уж больно, по их мнению, смахивает на какой-то апартеид. Людей, по сути, поделят на чистых и нечистых.

А по поводу использования эмбриональных клеток высказался эксперт комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей иеромонах Димитрий (Першин): «Тот аборт, повлекший смерть малыша, совершался не ради производства вакцины от коронавируса. Однако спустя много лет ученые использовали эти эмбриональные клетки в своих исследованиях. Это никак не оправдывает убийство детей на ранних стадиях развития, но и не лишает полученную вакцину ее защитных свойств».

Тем временем некоторые верующие противники прививки утверждают, что это «демоническая вакцина с человечиной», «печать антихриста», нас всех чипируют и будут контролировать с помощью 5G. И вообще, культ здоровья – это язычество.

Протест антипрививочников в Лондоне.
Протест антипрививочников в Лондоне.

Мы уже писали, что мусульмане и иудеи переживают, что при производстве вакцин использовался желатин. Их успокаивают: свинину нельзя есть, а про инъекционный механизм введения никто ничего не говорил.

Несмотря на все эти споры, среди представителей всех религий много тех, кто напоминает, что в любом случае вакцинирование – дело добровольное и уж точно не относится к вопросам нравственного характера. Человек, изучив всю имеющуюся информацию, должен сам принять решение.

РК

Политика

МИД Китая ввел санкции против 28 граждан США, включая представителей администрации Трампа

МИД Китая ввел санкции против 28 граждан США, включая представителей администрации Трампа

МИД Китая вводит санкции против 28 человек, включая Майка Помпео и других представителей администрации Трампа, за вмешательство во внутренние дела КНР и подрыв китайских интересов.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью