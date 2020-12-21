Мусульмане переживают, что в вакцинах от коронавируса может содержаться свиной желатин

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21 декабря 2020, 19:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Независимая газета

Фото: Pixabay

Разработчики утверждают, что компонентов свинины в используемом в вакцинах от коронавируса желатине нет. Но исповедующие ислам им не доверяют: сегодня нет, а завтра, при массовом изготовлении, будет.

После выхода вакцины Pfizer в мусульманских странах только и обсуждают, что в ней может содержаться желатин. Из-за этого многие заявляют об отказе прививаться. В первую очередь это касается жителей Индонезии. На покупку халяльной швейцарской вакцины у них денег нет, сами изобрести (как, к примеру, Саудовская Аравия совместно с Малайзией) тоже ничего не могут.

Между тем в 2018 году в Индонезии мусульманские общины уже призывали игнорировать прививку от краснухи и кори. Все из-за того же желатина. В итоге Индонезия заняла третье место в мире по заболеваемости корью.

На самом деле желатин действительно было бы удобно использовать для вакцины от коронавируса – он повышает надежность транспортировки и гарантирует эффективность.