Член-корреспондент военной Академии наук оценил заявление Блинкена по ДСНВ

Новая администрация США пока не изложила условия продления договора. Так член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин прокомментировал заявление кандидата на пост госсекретаря США Энтони Блинкена касательно договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).
Эксперт считает, что новая администрация может повторить те предварительные условия, которые выдвигала уходящая администрация Дональда Трампа и которые оказались для России «полностью неприемлемыми», сообщает RT.
Козин отметил, что нужны конкретные детали, причём детали, которые уважают интересы Российской федерации в области национальной обороны и безопасности.
«Будем ждать, что Джозеф Байден или его уполномоченные представители выскажутся по данному вопросу», – резюмировал эксперт.
Ранее депутат Госдумы Водолацкий прокомментировал отказ США на предложение Путина продлить Договор СНВ-III.