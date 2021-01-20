Член-корреспондент военной Академии наук оценил заявление Блинкена по ДСНВ

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20 января 2021, 11:33 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Новая администрация США пока не изложила условия продления договора. Так член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин прокомментировал заявление кандидата на пост госсекретаря США Энтони Блинкена касательно договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

Эксперт считает, что новая администрация может повторить те предварительные условия, которые выдвигала уходящая администрация Дональда Трампа и которые оказались для России «полностью неприемлемыми», сообщает RT.

Козин отметил, что нужны конкретные детали, причём детали, которые уважают интересы Российской федерации в области национальной обороны и безопасности.

«Будем ждать, что Джозеф Байден или его уполномоченные представители выскажутся по данному вопросу», – резюмировал эксперт.

Ранее депутат Госдумы Водолацкий прокомментировал отказ США на предложение Путина продлить Договор СНВ-III.