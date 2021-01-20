«Репортер»: Каспийское море в будущем ждет экологическая катастрофа, сильнее других должны пострадать Россия и Казахстан

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20 января 2021, 10:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Репортер»

Побережье Каспийского моря, Serguei Fomine / globallookpress.com

Каспийское море в будущем ждет экологическая катастрофа, сильнее других стран в результате нее должны пострадать Российская Федерация и Казахстан. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественной интернет-прессы.

Как информирует портал «Репортер», сотрудники Центра морских экологических наук при Бременском университете пришли к выводу, согласно которому снижение уровня Каспия идет намного быстрей, чем предполагалось специалистами ранее. В течение нескольких десятилетий море может потерять до трети своей нынешней площади.

По расчетам ученых, в северной части современного Каспия высохнут огромные территории, они станут непригодными для сельского хозяйства. Местное население начнет массово заболевать недугами дыхательных путей.

Сильнее других в результате будущей экологической катастрофы должны пострадать РФ и Казахстан, отмечается в процитированной публикации.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Светлана Радионова, руководитель Росприроднадзора, заявила о планах ввести квоты на промышленные выбросы.