Глава Росприроднадзора заявила о планах ввести квоты на промышленные выбросы

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19 января 2021, 22:15 [ «Аргументы Недели» ]

Светлана Радионова. Инстаграм главы Росприроднадзора

Росприроднадзор разрабатывает систему квотирования промышленных выбросов. Об этом заявила глава ведомства Светлана Радионова.

По ее словам, пока эта мера вводится в городах-участниках федерального проекта «Чистый воздух». По результатам можно будет судить, насколько целесообразно внедрять эту практику повсеместно.

«Мы сформировали перечни основных загрязняющих веществ для Братска, Нижнего Тагила, Череповца. Теперь для этих городов мы формируем перечень квотируемых объектов. Следующий шаг ­– расчет и утверждение квот выбросов», – пояснила Радионова.

Она подчеркнула, что компаниям «придется научиться работать в новых условиях и достигать установленных показателей».

Ранее сообщалось, что правительство РФ разрешило массовую застройку берегов озера Байкал.