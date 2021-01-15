Правительство РФ разрешило массовую застройку берегов озера Байкал

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15 января 2021, 13:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 31 декабря подписал перечень видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Мнения ученых и экологов остались неуслышанными. Обновленный перечень несет Байкалу прямую смертельную угрозу.

Пятого января рядом с поселком Утулик пронесся водяной смерч. К землетрясениям здесь уже привыкли, но смерч на Байкале зимой не может не удивлять.

В тот же день Ангара затопила набережную в Усолье-Сибирском. Ранее на ее реконструкцию, согласно отчетам «Единой России», ушло 40 млн. рублей. Затопленными оказались четыре подстанции (без света остались 700 человек), две лодочные станции, местное кафе и котельная курорта «Усолье». На следующий день Ангара залила огороды в поселке Тельма. Мэр Усолья Максим Торопкин просит «разобраться в ситуации и найти причины затопления». Сбросы с Иркутской ГЭС снижают.

В то же время стало известно, что премьер-министр РФ Мишустин еще 31 декабря подписал перечень видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Сто тысяч подписей под петицией в адрес премьера, призывавших его этого не делать, проигнорированы, аргументированные мнения множества ученых и экологических организаций не учтены, согласования с Сибирским отделением РАН не проводилось.

Правительство санкционировало застройку незатронутых природных территорий, а также водоохранных зон в пределах земель поселений.

«Все эти новые, построенные (раз будет позволено) жилые и коммерческие объекты могут быть подтоплены, поскольку МПР также готовит и расширение диапазона уровней озера Байкал. Сейчас из-за застройки нижнего бьефа сброс с Иркутской ГЭС производится менее необходимого (в соответствии с протоколом заседания Ангаро-Байкальского бассейнового совета от 27.10.2020). Разрешение нового строительства автоматически влечет массовую застройку берега, и при подтоплении ущерб ляжет на бюджет. Таким образом, если перечень будет принят в таком виде, это может привести к уничтожению ценнейших природных территорий, в будущем — к чрезвычайным ситуациям с тяжкими последствиями вплоть до гибели людей», - говорил еще в начале декабря Михаил Крейндлин, руководитель программы ООПТ российского отделения ОМНО «Совет Гринпис».

Эксперты Михаил Крейндлин и Евгений Симонов (от международной коалиции «Реки без границ») подчеркивают, что правовая защита Байкала (объекта Всемирного наследия) серьезно ослаблена в результате последовательных лоббистских усилий со стороны спекулянтов землей и недвижимостью, а также крупных корпораций. Они отправили совместное обращение в ЮНЕСКО, с которым там уже работают.

Среди основных пунктов, связанных с непосредственными угрозами Байкалу, эксперты называют:

- снятие запретов на жилищную и прочую застройку незатронутых природных территорий и водоохранных зон в пределах земель поселений;

- разрешение строительства крупных предприятий пищепрома и многих других объектов;

- ослабления требований к управлению накопленными отходами (Байкальск и руины ЦБК) и разрешение на сжигание вновь накапливаемых отходов;

- узаконивание «заготовки древесины в ходе санитарно-оздоровительных мероприятий» - пресловутых «рубок дохода», когда под предлогом борьбы с вредителями вырубают здоровый лес.

Александр Федоров, руководитель рабочей группы «Охрана окружающей среды» Общественного совета при МПР России, рассказал:

«Ключевая угроза Байкалу — эвтрофикация (из-за чего происходит цветение. — Прим. ред.). Основная ее причина — сток неочищенных вод и попадание отходов с населенных территорий. В водоохранной зоне уже проживает 10 тыс. человек. А в населенных пунктах, расположенных у Байкала, — 127 тыс. Спрос на использование прибрежных полос и водоохранных зон, по расчетам института Географии РАН, — до 60 тыс. человек в сутки на пике. Форма размещения таких туристов — гостевой дом. Без сомнения, снятие запрета застройки индивидуальным жилищным строительством (дома до трех этажей) приведет к тому, что от имени оставшихся 117 тыс. жителей (127 – 10 = 117) будет застроено для сдачи в качестве гостевых домов все остающееся свободным и защищающее Байкал побережье. И контролировать этот процесс, как показывает правоприменительная практика на острове Ольхон, невозможно. А даже самые лучшие очистные на озере в Байкальске сбрасывают стоки с 400-кратным превышением допустимых концентраций».

Виталий Рябцев, иркутский ученый-орнитолог, проводящий наблюдения на Байкале с 1979 года:

«Важнейший запрет — на застройку ненарушенных природных территорий — фактически упразднен. На землях вне населенных пунктов и вне водоохранных зон появляется возможность законно застраивать природные территории, не считаясь с наличием местообитаний краснокнижных видов. Прежде всего — туристическими объектами».

Евгений Симонов, международная коалиция «Реки без границ»:

«Править перечень было предписано отдельной строкой в нацпроекте «Экология». То есть это не эксцесс, не стихийное действие, а спланированное групповое изнасилование».

В ближайшее время Мишустин может подписать постановление о допустимых колебаниях уровня озера. К проекту высказано более 200 замечаний от сотни экспертов. И здесь правительство не обращает внимание на мнения ученых и людей, живущих на Байкале. Резкая критика проекта звучала перед Новым годом в Общественной палате РФ — но все в пустоту, проект готовится к подписанию.

О проекте увеличения (теперь не временно, а навсегда) диапазона колебаний уровня Байкала с 1 метра (установленного в 2001-м) до 2,3 метра коалиция «Реки без границ» доказательно сообщала еще минувшей осенью. В частности, о том, что данный проект имеет отчетливо коррупционный характер:

«Байкал сейчас используется в качестве противопаводкового водохранилища для устранения недостатков работы Иркутской ГЭС, вызванных незаконно построенными зданиями в пойме Ангары, и обеспечения того, чтобы вода не тратилась впустую без выработки электроэнергии».

Евгений Симонов:

«Коалиция «Реки без Границ» рекомендует правительству не колебать Байкал по своему усмотрению, а предпринять исчерпывающие меры по климатической адаптации инфраструктуры. Следует просить «Росатом» модернизировать водозабор Ангарского электролизного химического комбината для водоснабжения Ангарска. Дать денег на определение и утверждение границ зон затопления Ангарой и Байкалом. Разработать научно-обоснованную систему оперативного управления водными ресурсами Байкала в соответствии с законом «Об охране озера Байкал» и международными обязательствами в рамках Конвенции о Всемирном наследии ЮНЕСКО. Провести комплексные научные исследования воздействия на экосистему Байкала разных режимов регулирования уровня озера. И еще ряд мер — до комиссии по экологии Общественной палаты РФ мы их донесли».

Между тем петиция к премьер-министру Михаилу Мишустину продолжает собирать подписи. Требования относительно байкальских документов, принимаемых российским правительством, неизменны: оставьте Байкал в покое — прежде чем что-то предпринимать, получите научное обоснование этих изменений, проведите независимую экспертизу и заручитесь общественным одобрением своих действий.