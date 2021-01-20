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В Минздрав направлены документы для регистрации вакцины от коронавируса Центра им. Чумакова

, 08:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Минздрав направлены документы для регистрации вакцины от коронавируса Центра им. Чумакова
Фото: pixabay.com

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова РАН направил в Минздрав РФ документы для регистрации вакцины от коронавирусной инфекции.

По словам генерального директора центра Айдара Ишмухаметова, в министерство направлены все необходимые для регистрации документы вакцины от коронавируса, которую назвали «Ковивак».

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что регистрация ожидается 16 февраля. Она также отметила, вакцина «Ковивак» может храниться при температуре от 2 до 8 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что спикер СФ Валентина Матвиенко предложила представителю генсека ООН привиться российской вакциной.

ДВа

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