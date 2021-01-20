Дефицит бюджета у почти 70% российских регионов связан с пандемией

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20 января 2021, 08:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: pixabay.com

Пандемия и снижение цен на нефть привели к дефициту бюджетов 58 из 85 российских регионов по итогам 2020 года. Об этом сообщает федеральное казначейство.

Самый сильный дефицит отмечен в Кемеровской, Тюменской областях и Удмуртии.

Также сообщается, что совокупный дефицит бюджетов российских регионов по итогам 2020 года достиг 762,2 млрд руб., что составляет 5% от совокупного объема их бюджетных доходов.

В федеральном казначействе уточнили, что в число регионов с высоким бюджетным дефицитом также попали ЯМАО, Башкирия и Архангельская область.

Ранее сообщалось, что правительство направит в регионы более 172,3 млрд рублей на развитие дорог.