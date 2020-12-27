Правительство направит в регионы более 172,3 млрд рублей на развитие дорог

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27 декабря 2020, 17:13 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В ближайшие три года более 172,3 млрд рублей будет направлено регионам на ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог.

Правила предоставления и распределения этих средств утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства РФ.

«Федеральное финансирование позволит регионам создать современную и качественную дорожную инфраструктуру, а также внедрить интеллектуальные транспортные системы. Такие системы позволяют автоматизировать процессы управления трафиком и помогают снизить количество дорожно-транспортных происшествий», – говорится в документе.

Также отмечается, что «работа ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», целью которого к 2024 году увеличить долю региональных дорог, соответствующих нормативным требованиям и снизить количество ДТП.

Ранее правительство выделило на модернизацию трех аэропортов в России почти 2 млрд рублей.