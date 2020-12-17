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Правительство выделило на модернизацию трех аэропортов в России почти 2 млрд рублей

, 12:11 [ «Аргументы Недели» ]

Правительство выделило на модернизацию трех аэропортов в России почти 2 млрд рублей
Фото: сайт ГД

На модернизацию аэропортов в отдельных регионах дополнительно выделят 1,94 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Речь, в частности, о реконструкции аэропорта Чара на севере Забайкальского края. Здесь планируется перестроить взлётно-посадочную полосу и обновить здание для пассажиров и персонала.

Средства также пойдут на улучшение инфраструктуры аэропорта Грозный (Северный) в Чеченской Республике, где реконструкция начнётся в 2021 году, и модернизацию рулёжной дорожки в аэропорту Красноярска. Финансирование рассчитано на период с 2020 по 2022 год, сообщается на сайте правительства РФ.

Ранее Мишустин внес изменения в программу поддержки медиков, переезжающих работать на село.

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