Правительство выделило на модернизацию трех аэропортов в России почти 2 млрд рублей
17 декабря 2020, 12:11[ «Аргументы Недели» ]
На модернизацию аэропортов в отдельных регионах дополнительно выделят 1,94 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Речь, в частности, о реконструкции аэропорта Чара на севере Забайкальского края. Здесь планируется перестроить взлётно-посадочную полосу и обновить здание для пассажиров и персонала.
Средства также пойдут на улучшение инфраструктуры аэропорта Грозный (Северный) в Чеченской Республике, где реконструкция начнётся в 2021 году, и модернизацию рулёжной дорожки в аэропорту Красноярска. Финансирование рассчитано на период с 2020 по 2022 год, сообщается на сайте правительства РФ.
Ранее Мишустин внес изменения в программу поддержки медиков, переезжающих работать на село.
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