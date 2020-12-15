Мишустин внес изменения в программу поддержки медиков, переезжающих работать на село

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15 декабря 2020, 16:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Михаил Мишустин. Фото: сайт ГД

Премьер-министр России Михаил Мишустин расширил поддержку медиков, переезжающих работать в сельскую местность.

Медики, переехавшие работать в посёлки или города с населением до 50 тысяч человек, получают единовременные выплаты: врачи – один миллион рублей, фельдшеры – 500 тысяч рублей. Кроме того, если населённые пункты находятся на удалённых и труднодоступных территориях, то компенсации увеличиваются до 1,5 миллиона рублей и 750 тысяч рублей соответственно.

Для тех, кто выберет Дальний Восток, Крайний Север или зону Арктики, выплаты составят два миллиона рублей и один миллион рублей соответственно.

Также сообщается, что по новым правилам на господдержку также смогут рассчитывать акушерки и медсёстры фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов. Размер выплат для них будет таким же, как и для фельдшеров.

Ранее в Совфеде рассказали, что льготной ипотекой на селе уже воспользовалось 3,8 тысяч человек.