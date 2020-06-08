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В Совфеде рассказали, что льготной ипотекой на селе уже воспользовалось 3,8 тысяч человек

, 21:03 [ «Аргументы Недели» ]

В Совфеде рассказали, что льготной ипотекой на селе уже воспользовалось 3,8 тысяч человек
Сенатор Алексей Майоров. Фото: сайт СФ

Председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров заявил, что программа льготной сельской ипотеки очень востребована.

По его словам, льготной ипотекой уже воспользовалось 3,8 тысяч человек в 61 регионе страны, выдано кредитов на сумму 7,7 млрд рублей. Совокупный объем полученных банками заявок превышает 140 млрд рублей.

Сенатор подчеркнул, что высокая активность сельчан наблюдается в Ленинградской и Новосибирской областях, в Башкортостане, Татарстане и Удмуртии.

По программе льготной сельской ипотеки заемщик единожды может получить льготную ипотеку по ставке от 0,1 до 3 процентов годовых со сроком ипотечного кредитования до 25 лет.

Из-за высокой востребованности этого механизма Минсельхоз РФ принял решение об увеличении количества уполномоченных банков для участия в программе. По оценкам министерства, уровень финансирования Госпрограммы может позволить улучшение жилищных условий более 11 тысяч семей.

ДВа

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