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Чиновников в сфере образования хотят научить говорить на языке молодежи

, 07:23 [ «Аргументы Недели» ]

Чиновников в сфере образования хотят научить говорить на языке молодежи
Фото: pixabay.com

Институт прогрессивного образования предлагает внедрить для сотрудников Минпросвещения, Рособрнадзора и региональных министерств образования ежегодные курсы «Тренды цифровой молодёжной среды».

Соответствующее письмо направлено в адрес главы Минпросвещения Сергея Кравцова. На курсах предлагается освещать сферы технологий и современной молодёжной культуры. Речь, в частности, идет о геймификации, основах ведения современных соцсетей, причем основным трендом называется TikTok, а также о словаре молодёжного сленга и кумирах Instagram, сообщает RT.

Кроме того, для сотрудников Министерства науки и высшего образования, Минпросвещения и региональных министерств образования предлагается разработать ежегодный диктант на знание современных интересов молодежи.

Ранее сообщалось, что система школьного образования нуждается в медиации.

ДВа

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