Чиновников в сфере образования хотят научить говорить на языке молодежи
20 января 2021, 07:23[ «Аргументы Недели» ]
Институт прогрессивного образования предлагает внедрить для сотрудников Минпросвещения, Рособрнадзора и региональных министерств образования ежегодные курсы «Тренды цифровой молодёжной среды».
Соответствующее письмо направлено в адрес главы Минпросвещения Сергея Кравцова. На курсах предлагается освещать сферы технологий и современной молодёжной культуры. Речь, в частности, идет о геймификации, основах ведения современных соцсетей, причем основным трендом называется TikTok, а также о словаре молодёжного сленга и кумирах Instagram, сообщает RT.
Кроме того, для сотрудников Министерства науки и высшего образования, Минпросвещения и региональных министерств образования предлагается разработать ежегодный диктант на знание современных интересов молодежи.
Ранее сообщалось, что система школьного образования нуждается в медиации.
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