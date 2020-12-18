Система школьного образования нуждается в медиации

Аргументы Недели → Образование 13+

18 декабря 2020, 16:56 [ «Аргументы Недели» ]

После инцидента в одной из волгоградских школ разгорелся скандал. Педагог закрыл ученика в тумбочке и держала его в ней на протяжении длительного времени. Региональная уполномоченная по правам ребёнка сообщила, что конфликт уже разрешён. Однако это не единичный случай. Проблема актуальна на общегосударственном уровне.



Всего известно четыре формы жёсткого обращения к детям. Речь идёт о психологическом насилии, физическом воздействии, сексуальном насилии, игнорировании физиологических и психологических потребностей ребёнка в образовании.



Урегулирование конфликта в школе должно происходить с уведомлением администрации образовательного учреждения. При бездействии администрации школы, родители могут направить обращение в управление образования района или города, а также в полицию или прокуратуру. Если ребёнку причинены физические или нравственные страдания, виновный обязан возместить вред.



Разрешать сложные ситуации в системе образования, по мнению специалистов, можно посредством организации служб медиации. В Министерстве юстиции считают, что это позволит организовать коммуникацию между конфликтующими сторонами, и найти оптимальное решение. Специалисты кафедры медиации в социальной сфере МГППУ предложили ввести в школах штатного медиатора. Положительные результаты работы таких специалистов уже имеются во многих московских школах. Одной из главных задач медиаторов также будет обучение детей самостоятельному разрешению конфликтов.



