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Климов назвал дешевой провокацией неспособность починить связь в генконсульстве РФ в США

, 22:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Климов назвал дешевой провокацией неспособность починить связь в генконсульстве РФ в США
Андрей Климов. Фото: сайт СФ

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов назвал неспособность США починить телефонную связь в генконсульстве РФ является дешевой провокацией.

По его словам, это свидетельство того, что Америка утрачивает статус высокоразвитой державы. Сенатор также отметил, что такая сложная «задача» может быть не по плечу только не очень развитым странам.

Ранее в российской дипмиссии сообщили, что американская сторона отключила телефонные линии генконсульства России в Нью-Йорке с 18 января, есть перебои с интернет-связью.

ДВа

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