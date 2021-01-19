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В Генконсульстве России в Нью-Йорке сообщили об отключении телефонной связи и перебоях с Интернетом

, 20:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Генконсульство России в Нью-Йорке

В Генконсульстве России в Нью-Йорке сообщили об отключении телефонной связи и перебоях с Интернетом

В Генеральном консульстве РФ в Нью-Йорке предупредили об отключении телефонной городской связи и перебоях с Интернетом. На странице соцсети Facebook Генконсульства России в Нью-Йорке говорится, что связи нет почти сутки.

"Уважаемые посетители! С 18 января с.г. американской стороной полностью отключены все городские телефонные линии Генерального консульства России в Нью-Йорке, периодически возникают перебои с доступом в Интернет. В этой связи просьба по интересующим Вас вопросам обращаться по электронной почте. Необходимые адреса Вы можете найти на нашем сайте - newyork.mid.ru", - говорится в сообщении дипмиссии.

По какой причине произошло отключение связи, в Генконсульстве на сообщили.

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