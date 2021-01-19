В России выросли продажи легковых автомобилей с пробегом

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19 января 2021, 21:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Прайм

Фото: сайт ГД

Объем рынка легковых автомобилей с пробегом в 2020 году вырос на 1,7% и составил почти 5,5 млн штук.

Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат», использующее информацию о регистрации машин в ГИБДД.

Лидером рынка остается отечественная марка Lada, на долю которой в 2020 году пришлось 23% от общего объема перепродаж. В количественном выражении это составляет 1,284 млн штук, что, тем не менее, на 4,7% ниже показателя годичной давности. При этом восемь из десяти марок-лидеров рынка показали в прошлом году положительную динамику.

В аналитическом обзоре также указывается, что по итогам декабря 2020 года объем вторичного рынка легковых автомобилей в России вырос на 16,6% – до 536,8 тысячи единиц.

Ранее сообщалось, что 1 марта в России появится новый дорожный знак.