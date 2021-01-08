С 1 марта в России появится новый дорожный знак

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8 января 2021, 19:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

камера на дороге, Anton Belitsky/Russian Look

С 1 марта текущего года на российских дорогах появится новый знак. Согласно последней информации, он будет предупреждать автомобилистов о работе фото- и видеокамер, фиксирующих нарушения ПДД.

Согласно постановлению правительства, которое уже опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, знак будет называться "Фотовидеофиксация". Он будет устанавливаться на трассах вне поселений в 150–300 метрах от начала снимаемого участка и на въездах в населенные пункты.

Уточняется, что новый знак станет заменой привычных табличек с изображением фотокамеры.